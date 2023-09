"Suv in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli": la denuncia di Borrelli | VIDEO

“In un video postato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napoli a velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un’altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri automobilisti". A denunciarlo in un post Facebook è il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il video in questione sui suoi profili social.

"Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia e alla data e ora esatte nelle quali il fatto sarebbe avvenuto. Si tratterebbe di un episodio gravissimo se fosse confermato. Contro questa deriva sosterremo l’inasprimento delle pene previste nel Codice della strada per chi attenta alla vita altrui irresponsabilmente”, conclude il parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.