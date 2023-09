Rapina nel supermercato, arrestato anche "l'apripista in scooter"

Ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 28enne e per un 20enne entrambi gravemente indiziati di aver commesso nel mese di luglio scorso, in concorso ad un complice (già sottoposto a custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti), una rapina ai danni di un supermercato di via Campana a Pozzuoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’attività investigativa, condotta dalla stazione carabinieri di Pozzuoli, ha permesso, attraverso una puntuale e minuziosa attività di analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, di ricostruire il percorso effettuato dagli autori del delitto prima e successivamente alla sua commissione. Sono stati infatti raccolti gravi indizi di colpevolezza utili a dimostrare come il motoveicolo condotto da uno degli arrestati si sarebbe mosso in modo congiunto e coordinato con lo scooter utilizzato dai rapinatori, fungendo quindi da “apripista” per la commissione del delitto.