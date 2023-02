Sfonda la vetrina di un supermercato con un'auto e porta via due registratori di cassa

Questa notte a Pozzuoli i carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia – allertati dal 112 - sono intervenuti in via Artiaco dove poco prima una persona a bordo di un’auto aveva sfondato la vetrina di un supermercato portando via due registratori di cassa.

I carabinieri sono poi intervenuti a via degli Imperatori dove – con lo stesso modus operandi – una persona a bordo di un'auto aveva tentato di sfondare la vetrina di un bar. Il malvivente non è riuscito nel suo intento lasciando l’auto lì per fuggire a piedi.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Pozzuoli.