Superenalotto, Afragola ha due nuovi milionari: "I vincitori potrebbero essere due operai"

Il tabacchi Castaldo di via Oberdan 69-71 ad Afragola festeggia i vincitori del Superenalotto. Sono state infatti giocate le serie numeriche che hanno consentito a due afragolesi di diventare milionari (quattro milioni a testa la vincita).

"Mi sono emozionato quando la Sisal mi ha avvisato ieri sera. Credo che i vincitori che hanno partecipato al sistema vincente possano essere operai. Per ora non si sono palesati. Certo qui ci sono anche di passaggio, ma è molto più probabile che possano essere persone normali, umili, ad aver acquistato da me i biglietti vincenti", spiega a NapoliToday Raffaele, il titolare della tabaccheria, aperta da 40 anni in via Oberdan.

Le vincite a Napoli e provincia

2 PRIMUS CAFE CORSO ITALIA 49 SANT’ANTIMO (NA)

2 TABACCHI CASTALDO VIA OBERDAN 69 71 AFRAGOLA (NA)

1 GRAN CAFF MARIANIELLO PIAZZA COTA 38 PIANO DI SORRENTO (NA)

1 CARTOLERIA ARENA GIOCHI E SERVIZI VIA DOMENICO FONTANA 183 NAPOLI (NA)