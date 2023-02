Napoli sbanca il Superenalotto, la ricevitoria fortunata: "Soddisfazione per la vincita nella bacheca dei sistemi"|VIDEO

E’ felice Piero Zambrano, titolare della ricevitoria Napoli 600 in via Domenico Fontana 183: qui è stata venduta una delle 90 quote del sistema che ha sbancato il Superenalotto con la vincita più grande di sempre. “Era da qualche giorno che mi sentivo che sarebbe successo qualcosa”, dice a NapoliToday Zambrano, che non è nuovo a colpi straordinari.

Proprio in questa ricevitoria, infatti, come racconta, alla fine degli anni ’90, venne messo a segno un totogol – unico quel giorno in tutta Italia – da 2 miliardi e mezzo delle vecchie lire. “La soddisfazione più grande – dice Zambrano – è che la vincita è avvenuta nella bacheca dei sistemi”: 90 quote da circa 3milioni e mezzo netti di euro ciascuna per 90 nuovi paperoni baciati dalla dea bendata.