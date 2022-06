Superenalotto, pioggia di premi a Napoli: vincite per oltre 200mila euro

Nell’ultimo concorso è stato centrato un '5+1' da 480.505,82 euro a Barletta (BT) presso il punto vendita Tabaccheria Riefolo situato in via Consalvo da Cordova 11 tramite gioco da tastiera. Centrati anche due ‘5’ da 77.620,17 euro e tre ‘4 Stella’ da 28.111,00 euro. Le vincite con punti '5' sono state realizzate a Napoli (NA) presso il punto vendita Riv. Tabacchi N111 situato in Via Marchese di Campodisola 22 tramite schedina 5 pannelli e a Mirabella Imbaccari (CT) presso il punto vendita Edicola Gona situato in Via Curiel 17 tramite schedina 5 pannelli.

Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco al mondo davanti 20 milioni dell’Eurojackpot e ai 51 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 210 e 207 milioni di dollari - riporta l'Agenzia Agimeg.