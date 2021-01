Superamento dei campi rom nell'area metropolitana di Napoli, al vaglio iniziative interistituzionali

Nel pomeriggio di giovedì si è svolta presso la Prefettura di Napoli una riunione presieduta dal Prefetto Marco Valentini, alla presenza dell'Assessore alle Politiche della Sicurezza della Regione Campania Mario Morcone, dell'Assessore del Comune di Napoli Marco Gaudini, dell'Assessore alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Casoria, dei rappresentanti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del Comune di Afragola e della Curia Arcivescovile di Napoli, volta a valutare iniziative interistituzionali coordinate per il graduale superamento dei campi rom nell'area metropolitana di Napoli, in attuazione della quarta Linea d'intervento prevista dalla Strategia Nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti.

La riunione, che segue altri incontri svoltisi in Prefettura, è stata anche finalizzata all'individuazione di specifici progetti da far confluire in un protocollo interistituzionale con la partecipazione del terzo settore sulla tematica d'interesse.