Controlli per il Super Green Pass: scoperte persone che usano il certificato di un altro

È terminata la prima giornata di controlli green pass per i militari della Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata che hanno svolto un servizio di controllo finalizzato alla verifica dell’osservanza delle vigenti norme anti-contagio da parte degli utenti del trasporto pubblico locale, nonché all’interno di esercizi pubblici e di sale scommesse. Alla stazione EAV di Boscoreale, i militari hanno denunciato un 48enne per falsa attestazione circa la propria identità e sanzionato in quanto sprovvisto di regolare green pass. L’uomo, ha esibito un green pass sospetto: alla richiesta del documento di identità, i carabinieri hanno accertato che aveva esibito la carta verde di un’altra persona, reale titolare del green pass.

Altri due utenti di trasporto pubblico locale sono stati sanzionati in quanto sprovvisti di green pass.