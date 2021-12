Super Green Pass, la protesta dei sindacati: “Non possiamo controllarli noi sui mezzi di trasporto”

“Bisogna ammettere che si stanno registrando alcune difficoltà nel primo giorno di verifica del super green-pass: i controlli però devono essere effettuati quasi totalmente dal personale di polizia e non dai lavoratori delle aziende di trasporto. Già subiamo continue aggressioni, non possiamo essere gravati da altre mansioni: tra l’altro il nuovo green pass vale dai 12 anni in su, ma fermare i ragazzi che vanno a scuola è praticamente un’impresa impossibile”. Così il segretario generale della Fit Cisl Campania, Alfonso Langella, al Congresso regionale in corso a Paestum. “Stiamo lavorando al rinnovo della nostra classe dirigente anche con un occhio ai social per raggiungere sempre i nostri iscritti - ha aggiunto Langella -. Siamo convinti che col trasporto si cresce ed aumenta il pil del nostro territorio: il contributo dei lavoratori è quindi fondamentale”.