Lutto nel Vesuviano: addio a Suor Maria

Grave lutto nel vesuviano. Si è spenta, stroncata dal Covid, Suor Maria Catapano. A dare la triste notizia è stato il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso.

"Suor Maria Catapano era sangiuseppese di nascita ma era cresciuta e si era formata a San Gennarello. Nel 2002 aveva scelto di andare in missione in Brasile, in una delle favelas più degradate e povere di tutta la nazione. In quasi 20 anni ha fatto del bene soprattutto ai bambini, ha aiutato tutti ed ha contribuito ad educare nuove suore. Suor Maria ci lascia, stroncata dal Covid e tutta Ottaviano ora piange per lei, con l'orgoglio di aver avuto una concittadina straordinaria", scrive sui social il sindaco Capasso.