Tragedia nel cuore di Napoli, donna si lancia dal balcone e muore sul colpo

Tragedia in mattinata in via Santa Caterina da Siena, a pochi passi dal corso Vittorio Emanuele. Una 60enne si è lanciata dalla balconata del palazzo in cui abitava, morendo sul colpo.

La donna, di origine francese, è stata soccorsa da una ambulanza della postazione “Crispi” del 118, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

Dal lockdown da Covid in poi sono aumentati i suicidi in tutta Italia, Campania compresa.