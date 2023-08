Uomo si toglie la vita dopo un post di addio sui social, la Battaglia di Andrea: "Non lasceremo sola la famiglia"

Si sono svolti nella mattinata di lunedì, presso la Basilica di Sant'Antonio di Afragola, i funerali dell'uomo che si é tolto la vita sabato scorso dopo aver scritto un post di addio su Facebook. Insieme a numerosi cittadini, era presente anche il sindaco Antonio Pannone.

Presenti anche i referenti dell'associazione La Battaglia di Andrea, che da sabato pomeriggio non hanno lasciato sola la famiglia, fornendogli anche l'assistenza del penalista Sergio Pisani. "In un certo senso stiamo realizzando l'ultimo desiderio del signor Paolo - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - è da sabato pomeriggio che non lasciamo un attimo la famiglia e continueremo ad assisterli sempre"

"Abbiamo organizzato una raccolta fondi per fargli affrontare le spese del funerale e gli abbiamo anche fornito l'assistenza del nostro legale Sergio Pisani. Il nostro pensiero personale è che non si può morire così - conclude Asia Maraucci - ma il nostro è solo un pensiero personale, il resto lo dovranno stabilire gli organi competenti, se ci sarà qualcosa da stabilire".