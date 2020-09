Dramma nel mercato di Torre del Greco: un ottantenne si lancia nel vuoto e muore

Drammatica mattinata a Torre del Greco, nel mercato: da un attico di un palazzo un ottantenne si è lanciato nel vuoto ed è morto dopo un volo di dieci metri. I fatti sono avvenuti alle 10:30 circa in via Pezzentelle. L'uomo si è buttato mentro la piazza era affollata da commercianti e clienti del mercato. Sul posto la polizia e gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'uomo - secondo quanto riportato dal Mattino - aveva problemi familiari.

