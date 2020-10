Scende dall'auto e si lancia nel vuoto dal ponte dei suicidi: muore sessantenne

Tragedia sul ponte San Rocco a Capodimonte. Un uomo sulla sessantina è sceso dall'auto e si è lanciato nel vuoto nel pomeriggio. Subito è scattato l'allarme dato dai passanti. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le difficili operazioni di recupero. L'uomo non dava segnali di vita ed è stato subito chiaro che si trattava del recupero del corpo ormai senza vita dell'uomo, recuperato poi intorno alle 19.00.

Non è la prima volta che sul ponte San Rocco si verificano gesti estremi. Da tempo i residenti chiedono che vengano costruite delle recinzioni per ostacolare il facile accesso nei punti più pericolosi del ponte.

"In tanti mi stanno scrivendo, una di quelle cose che non avrei voluto mai scrivere Ancora un suicidio dal ponte di San Rocco. Ennesimo purtroppo, perché si doveva e dovrebbe fare di più li con le infrastrutture. Pregare per quest'uomo che sceso dall'auto si è suicidato", è l'amaro commento di Gennaro Acampora, consigliere comunale.