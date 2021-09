Nuova tragedia sul Ponte di Posillipo, una persona è precipitata morendo sul colpo

Una persona si sarebbe lanciata dal ponte di Posillipo perdendo tragicamente la vita. Si tratta del terzo caso in tre mesi sono nel quartiere. Sul posto Guardia di Finanza e Polizia. Traffico stradale bloccato durante le operazioni di recupero del cadavere.

L'ennesimo caso genera sgomento tra i residenti, attoniti per quando accaduto."Mancano anche qui le reti di sicurezza come sul ponte di via nuova San Rocco, dove negli scorsi giorni è morta una studentessa. E' ovvio che se uno vuole togliersi la vita trova il modo, ma una maggiore sicurezza è necessaria per evitare il ripetersi di tali tragedie", denuncia a NapoliToday Bukaman.