"Voglio farla finita": 39enne napoletana annuncia il suo suicidio online

"Ho assunto una gran quantità di farmaci, voglio farla finita": questo il succo di un post pubblicato sull'account social di una 39enne napoletana. La donna ha annunciato l'intenzione di suicidarsi per i continui problemi economici. Il post ha chiaramente suscitato preoccupazione tra i conoscenti, che si sono rivolti alla polizia postale. Gli agenti hanno identificato la donna - si legge sul Fatto Vesuviano - e l'hanno raggiunta a casa. Qui la 39enne era distesa sul letto in stato di incoscienza per i numerosi farmaci assunti.

Il 118 è giunto sul posto e la donna è stata soccorsa in tempo utile.