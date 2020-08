Si getta dal ponte e muore a a soli 23 anni: in un post i motivi del gesto

Matttia, 24enne di Vico Equense, si è tolto la vita a soli 23 anni, lanciandosi da un ponte. Il giovane era molto conosciuto nel paese e niente lasciava presagire la tragedia.

"Sono stato, da quando sono nato, sempre un angelo buono con tutti per capire poi che su questa terra ad essere buono ci rimetti sempre. Se devo andare all’inferno non ho paura, perché il vero inferno si trova su questa terra e in questa vita". Era stato il suo post forse di spiegazione del gesto estremo che stava per compiere.

Aperta un'inchiesta dai carabinieri. Sul posto anche il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Funerali nella chiesa di San Francesco per il giovane marittimo.