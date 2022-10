Un giovane di 29 anni è precipitato a Giugliano dalla sua abitazione situata al quarto piano di via Aviere Mario Pirozzi, morendo sul colpo. La tragedia è avvenuta 6.30 di questa mattina.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale, ma le cure sono state vane. Indagini in corso per chiarire l'accaduto.