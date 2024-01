Il carcere di Poggioreale è un caso: terzo detenuto suicida da inizio anno

Un detenuto, il terzo da inizio 2024, si è tolto la vita nel carcere napoletano di Poggioreale. Secondo quanto si apprende aveva una fine pena a breve termine.

A confermare il decesso è stato il provveditore per le carceri della Campania Lucia Castellano: "Il detenuto era afflitto da una situazione personale particolarmente difficile - ha spiegato il provveditore all'Ansa - MI sono già attivata ma la situazione del carcere di Poggioreale, il più affollato d'Europa, è particolarmente complicata".

Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Le polemiche e i commenti

Non possono che tornare ad alimentarsi le polemiche sulla situazione. “Siamo costernati ed affranti: un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea – denuncia Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – E se si tratta della terza persona che, dall’inizio dell’anno, si uccide in cella, allora il termine ‘ecatombe’ non è un termine ad effetto ma la pura realtà”.

Guacci evidenzia come “questi tre suicidi, che si sono susseguiti negli ultimi tempi, sono anche le conseguenze di numerose criticità che il Sappe sta denunciando da tempo ai vertici regionali e anche dipartimentali. Da anni denunciamo il grave sovraffollamento dei detenuti a Poggioreale dove, a fronte di una capienza regolamentare di 1.571 posti, oggi sono presenti 2.020 persone, delle quali circa la metà con posizione giudica di definitivo. La situazione sembra essere peggiorata, poiché con la chiusura di alcuni padiglioni per lavori di ristrutturazione solo una parte dei detenuti sono stati trasferiti mentre altri sono stati smistati presso altri reparti comportando a carico del personale di polizia penitenziaria disordine e caos organizzativo".

Aldo Di Giacomo, vice segretario generale Osapp, attacca il ministro della Giustizia Nordio: "Anche il terzo suicidio a Poggioreale in queste prime settimane del nuovo anno, a cui aggiungere un omicidio, è un evento inevitabile secondo la tesi del Ministro alla Giustizia?”, si chiede in una nota. "Salgono ad otto i suicidi in meno di un mese del nuovo anno, più 13 vittime “per altre cause”, mentre – ricorda Di Giacomo – sono stati 69 nel 2023 e 84 nell’anno più nero in assoluto (2022). L’identikit del detenuto suicida si caratterizza per età (sempre più giovane), per problemi mentali e cresce il numero di stranieri. Ci aspettiamo anche questa volta il solito rituale di commozione e rammarico specie dei soliti ambienti di Governo e della politica e le solite parole sul carcere di Poggioreale il più “difficile” tra quelli italiani. Eppure – aggiunge – solo pochi giorni fa il sottosegretario Delmastro (con delega alla polizia penitenziaria) nella visita al carcere di Salerno aveva parlato di “segnali di luce in fondo al tunnel”. Se sono questi i segnali che fanno il paio con le dichiarazioni del Ministro, che rispolvera la proposta di esplettere i detenuti stranieri per risolvere il sovraffollamento, salvo a spiegare come e quando sarà possibile, non c’è alcuna speranza di vedere veramente la luce".