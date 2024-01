Tragedia in carcere a Napoli, ancora un suicidio

Ancora un suicidio nel carcere di Poggioreale. Lo denuncia Aldo di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria. L'uomo, di cui non si conosce ancora il nome, avrebbe 40 anni e sarebbe originario di Nola. Il detenuto sarebbe affetto da problemi psichiatrici. Da quanto si apprende sarebbe stato in carcere per aver ucciso la compagna.

L'uomo sarebbe stato trovato impiccato all'interno della sua cella. "Non possiamo continuare ad assistere inermi a questa carneficina - afferma Aldo Di Giacomo - sono sempre i detenuti con fragilità a essere destinati ad una brutta fine. Il governo deve intervenire. Il carcere è un mondo dove la maggior parte dei detenuti dovrebbe essere curata, soffre di disagi psichici e dipendenze di vario tipo. Invece, queste persone sono abbandonate a se stesse. Dall'altra parte abbiamo i criminali veri, che dalle celle continuano a comandare, gestire spaccio di droga e ordinare omicidi".