Carabiniere napoletano si toglie la vita nell'hub migranti di Milano

Padre di famiglia, originario di Napoli, un carabinieri si è tolto la vita a Milano. Aveva 42 anni ed era in servizio al Terzo Reggimento di Milano, in attività all'hub migranti di via Clerici a Bresso.

Giovedì mattina il corpo senza vita dell'uomo, sottufficiale dell'Arma, è stato rinvenuto senza vita nel bagno della struttura in cui lavorava. Pare non ci sia alcun dubbio sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario: il 42enne si sarebbe tolto la vita con la pistola d'ordinanza. Poco dopo le 9.30 in via Clerici a Bresso sono intervenuti i soccorsi del 118 in seguito a una chiamata di emergenza insieme ai carabinieri del comando provinciale di Milano che hanno effettuato i rilievi.

Si tratta del 33esimo suicidio di appartenenti alle forze dell'ordine dall'inizio del 2023 secondo l'Osservatorio Suicidi in Divisa che dà notizia del decesso, allungando un triste elenco. Solo un mese prima, il 13 agosto, a Pavia un sovrintendente impiegata alla sezione polizia postale di 56 anni, si era tolta la vita nella stessa tragica maniera. L'11 agosto, un luogotenente della guardia costiera si è invece impiccato in mare.

Secondo quanto emerso sembra che il 42enne non avesse lasciato trapelare nulla sul malessere e su eventuali problematiche che lo avrebbero indotto a compiere il gesto. In tantissimi in queste ore si sono stretti al dolore e al cordoglio della famiglia.