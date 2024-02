Barricato in casa a San Giovanni, aveva ucciso la moglie: si è tolto la vita anche lui

Una tragedia. Un omicidio-suicidio, alla fine. Stamattina a San Giovanni a Teduccio, in via Raffaele Testa, si erano sentiti provenire da un appartamento numerosi colpi d'arma da fuoco.

All'interno - si sarebbe scoperto ore dopo - un 45enne aveva ucciso, pare soffocando, sua moglie per poi esplodere altri proiettili in strada, dal quarto piano in cui abitavano. Contro i passanti, contro le forze dell'ordine giunte sul posto.

Inutile il tentativo di negoziare da parte delle forze dell'ordine, giunte rapidamente sul posto. Polizia, municipale, carabinieri e vigili del fuoco si sono visti costretti a chiudere l'accesso all'arteria viaria, diventata pericolosissima visto quanto il protagonista della vicenda stava dando in escandescenze e continuava a sparare: è stata colpita da proiettili una volante della polizia, sebbene fortunatamente non si siano registrati feriti in strada.

Non è stato reso noto cosa abbia spinto gli agenti a fare irruzione nell'appartamento, pare da diversi minuti non avessero più notizie dell'uomo né sentissero rumori. Quando sono entrati in casa gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della donna, e accanto a lei il cadavere del marito. Il 45enne Raffaele Pinto, ex guardia giurata, si era tolto la vita.

Secondo le prime notizie raccolte pare che la coppia avesse tre figli, tutti ancora minorenni, e che questi fossero a scuola al momento della tragedia.

