Bimbo di 11 anni si lancia dal balcone a Chiaia: la tragedia

Un bambino di 11 anni si è lanciato dal balcone della sua abitazione la scorsa notte. Il piccolo si è lanciato dal decimo piano del suo appartamento a Chiaia. Secondo una prima ricostruzione, il bambino si è schiantato su un ballatoio interno al palazzo. A scoprirlo sono stati i genitori, due professionisti molto stimati nel quartiere. Dopo averlo cercato a letto si sono accorti della tragica scelta del piccolo. Una scelta su cui indagano polizia su delega della procura di Napoli.

Le indagini

Gli investigatori vogliono vederci chiaro su quella che potrebbe essere un'ipotesi assurda che l'avrebbe portato a compiere il gesto insano. Potrebbe essersi infatti trattato di una challenge a cui il piccolo aveva deciso di partecipare. Al momento si tratta solo di un'ipotesi per la quale si cercano delle conferme ma le indagini sono rivolte a 360 gradi per valutare ogni ipotesi. Per questo motivo la procura partenopea ha aperto un fascicolo per induzione al suicidio. Resta il dolore della famiglia per una tragedia che ha scioccato il quartiere.