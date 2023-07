Si lancia dal ponte dell'autostrada: 45enne morto sul colpo

Si è lanciato dal ponte di via Curtoli a Torre del Greco un 45enne corallino che si è tolto la vita nella notte. Per lui non c'è stato scampo e la sua vita si è spenta lungo l'A3. A trovarlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Angri che non hanno potuto fare altro che chiamare i soccorsi che purtroppo sono stati inutili.

Il 45enne si era allontanato dalla sua abitazione in zona porto a Torre del Greco lasciando documenti e cellulare in casa. Per questo motivo in un primo momento è stato difficile dare un nome al corpo sull'asfalto. Poi è arrivata la denuncia di scomparsa dei familiari e successivamente il triste incrocio di dati. Il ponte che dà sulla Napoli-Salerno è stato già in passato teatro di altri suicidi.