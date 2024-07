“Troppi suicidi nelle carceri campane”: l'allarme

"Troppi suicidi ed eventi critici nelle carceri. Servono risposte efficaci e immediate della politica". A dirlo è il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, commentando i dati forniti dal garante nazionale Maurizio D'Ettore sui suicidi nelle carceri italiane da inizio anno. "Non possiamo restare indifferenti di fronte all’emergenza delle carceri - spiega Ciambriello - dei 47 suicidi avvenuti dall’inizio dell’anno 24 detenuti hanno deciso di togliersi la vita nei primi 6 mesi di carcere, 6 nei primi 15 giorni e 3 nei primi 5 giorni di detenzione. 17 erano in attesa di giudizio. Servono figure di ascolto, finanziamenti da parte del Ministero per le figure sociali di ascolto, psicologici, psichiatri, assistenti sociali, pedagogisti, terzo settore, tecnici della riabilitazione. I suicidi non sono prevedibili ma si possono prevenire, ma non soltanto con i protocolli".

Ciambriello evidenzia che "il primato per numero di suicidi 3 dall’inizio dell’anno, purtroppo riguarda la nostra regione, ed è della casa circondariale di Poggioreale. Oltre i 3 suicidi ci sono 2 morti da accertare". In qualità di portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali, Ciambriello si rivolge alla politica e alla società civile. I suicidi sono sia il prodotto della lontananza della politica che della società civile. Forte è lo Stato capace di intercettare il disagio sociale, e adottare le misure sociali più opportune a tutela della dignità di tutte le persone, anche e soprattutto in carcere. In questi mesi estivi sarebbe necessario adottare alcune misure: aumentare le telefonate, celle aperte fino alle 20, la chiusura dei blindi alle 23 e garantire per ogni stanza frigoriferi e ventilatori. Accanto alla certezza della pena ci deve essere la dignità della pena", conclude Ciambriello.