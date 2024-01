Stupro di gruppo e rapina: notte di terrore nei Quartieri spagnoli

Due persone aggredite, violentate e rapinate in un b&b dei Quartieri Spagnoli: arrestato 28enne, caccia ai complici. È accaduto stanotte nel cuore di Napoli. Secondo quanto si apprende, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, gli agenti del Commissariato San Ferdinando sono intervenuti in vico Conte di Mola per la segnalazione di rapina all’interno di una struttura ricettiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due persone che avevano bloccato un giovane in un giardino di pertinenza dello stabile. Dalle attività di seguito esperite è emerso che, poco prima, cinque soggetti, tra cui il giovane, avevano dapprima abusato sessualmente di una delle vittime e successivamente rapinato le stesse aggredendole fisicamente per poi danneggiare la struttura. Per tali motivi, il 28enne napoletano è stato arrestato per violenza sessuale di gruppo, rapina e danneggiamento. (AdnKronos)