Invitata a pranzo viene stuprata a turno da due uomini

Un 51enne etiope e un 49enne napoletano sono accusati di stupro di gruppo. Per loro sono arrivate le condanne a cinque anni e otto mesi di reclusione, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato. Il giudice non ha ritenuto sussistente l'aggravante, contestata dal pm, dell'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

L'invito a pranzo

. Il primo a usare violenza ad una 45enne napoletana, adescata dall'etiope in una sala da ballo, sarebbe stato il 49enne. Fatale un invito a pranzo nel quale la donna sarebbe stata indotta ad assumere alcol e droghe. Quando i due si sono accorti che ormai aveva perso il controllo l'avrebbero portata in camera da letto e stuprata, a turno.Ancora stordita è tornata a casa ma la denuncia l'ha presentata solo quattro giorni dopo, in un centro antiviolenza.

Ad incastrare i due imputati due stampe presenti nell'appartamento in cui si sarebbero consumate le violenze sessuali.