Stupri a Caivano, domiciliari confermati ai due maggiorenni. La Procura chiede per loro il rito immediato

Ci sono novità nella vicenda delle due bambine di Caivano, di 10 e 12 anni, vittime di violenza sessuale di gruppo.

Oggi il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per il 19enne Pasquale Mosca, uno dei due maggiorenni coinvolti. I giudici hanno rigettato l'appello con il quale la Procura di Napoli Nord chiedeva che il giovane tornasse in carcere. Anche l'altro maggiorenne coinvolto, il 18enne Giuseppe Varriale, si trova ai domiciliari.

La seconda novità è che la Procura di Napoli Nord ha chiesto sia per Varriale che per Mosca il giudizio immediato. "Determinanti - spiegano i magistrati - sono state le accurate indagini informatiche, nonché l'audizione protetta delle persone offese, che hanno descritto in maniera lineare e con dovizia di particolari i drammatici momenti della violenza di gruppo". L'ipotesi di reato per i due è violenza sessuale di gruppo e di "revenge porn".

Le scarcerazioni

Per il secondo maggiorenne scarcerato il giudice aveva disposto l'applicazione del braccialetto elettronico e imposto il divieto di comunicare con persone diverse dai suoi genitori e dai parenti a casa dei quali sarà ai domiciliari. La prima scarcerazione era avvenuta invece per "riscontrate precarie condizioni di salute dell'indagato".

L'inchiesta

L’inchiesta ha preso slancio dopo una segnalazione anonima arrivata su Instagram al fratello di una delle vittime. "Apri gli occhi con tua sorella perché ha dei video sporchi con dei ragazzi, io sono un tuo amico". Un messaggio che ha guidato familiari e poi inquirenti verso tutti quegli orrori che da mesi si perpetravano nel Parco Verde.

Nel corso delle indagini i militari hanno identificato come responsabili della registrazione dei video due ragazzi - un minorenne e un maggiorenne - configurando per loro il reato di produzione di materiale a contenuto pedopornografico. I video ritenuti di interesse investigativo sono complessivamente cinque, individuati sui dispositivi sequestrati agli indagati. Due hanno contenuti identici, uno è stato registrato invece durante una videochiamata che in diretta riprendeva gli abusi sulle bambine. Le violenze si sono consumate in due luoghi diversi, nella villa comunale e nella zona dei Cappuccini.