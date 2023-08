Stupro Caivano, il legale di una delle vittime: "Bambine vivono clima di tensione. Situazione delicata"

Oggi la visita della presidente do Consiglio Giorgia Meloni

Oggi a Caivano è il giorno della visita di Giorgia Meloni che arriva in città dopo lo stupro di gruppo ai danni di due cuginette di 10 e 13 anni. Ai microfoni di NapoliToday intervenuta Clara Niola, legale di una delle due famiglie. "Ci siamo affidati all'operato della Magistratura. Vi chiediamo di operare nel rispetto delle vittime, pur rispettando l'esercizio del diritto di cronaca. Colgo l'occasione per diramare questo invito dei miei assistiti. Vi è il rischio di una ulteriore vittimizzazione", ha detto l'avvocato.

"I personaggi coinvolti nella vicenda - ha continuato - possono aver subito già un trauma, ma divulgare ulteriormente delle notizie - anche in maniera errata - può comportare un ulteriore stress ma anche un rischio nel ricordo di questi minori che potrebbe poi inficiare la capacità di testimoniare successivamente. Dobbiamo evitare, in pratica, quella che viene definita la 'vittimizzazione secondaria'. Sicuramente queste famiglie stanno vivendo un clima di tensione e molto delicato ed è per questo che ci siamo affidati a questo silenzio".