Stupro di Caivano, l'avvocato della vittima: “Istituiamo il codice azzurro per i minori abusati”

"Ci auguriamo che si prenda in seria considerazione l'introduzione di un 'codice azzurro' che tuteli i minori come il 'codice rosso' per le donne vittime di stalking e violenze". Ad avanzare la proposta è l'avvocato Angelo Pisani, legale della famiglia della 12enne vittima di stupro nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli.

Secondo quanto si è appreso gli approcci con le vittime poi sfociati nelle violenze sarebbero avvenuti anche lungo il corso Umberto di Caivano e le violenze, oltre che nel Parco Verde, anche in un'altra zona degradata della città che tutti chiamano Bronx.