Stupri di Caivano: scarcerato uno dei presunti aggressori

Arresti domiciliari per Pasquale Mosca,19enne di Caivano uno dei due stupratori maggiorenni del gruppo di violentatori che abusò sessualmente di due cuginette del Parco Verde di Caivano. È quanto disposto dal gip Fabrizio Forte in accoglimento dell'istanza presentata nell'interesse di "Paky" Mosca dal suo legale, l'avvocato Giovanni Cantelli, di sostituzione della misura cautelare.

Il gip normanno per riscontrate precarie condizioni di salute dell'indagato ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nel comune di Fossò (VE) oltre all'applicazione del ' braccialetto' elettronico. Mosca fu destinatario insieme ad altre 8 persone di una misura cautelare poiché ritenuto responsabile di uno stupro di gruppo compiutosi nell'estate scorsa ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni.

L'attività di indagine condotta dei carabinieri di Caivano partì grazie alla coraggiosa testimonianza delle vittime. A finire in carcere sono stati infatti sette minorenni e due maggiorenni, il 19enne Pasquale Mosca e il 18enne Giuseppe Varriale. Sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord e di quella per i Minorenni di Napoli, sono stati i carabinieri, i militari hanno ricostruito con estrema precisione i terrificanti fatti avvenuti tra giugno e luglio scorsi.

La segnalazione anonima

L’inchiesta ha preso piede grazie a una segnalazione anonima arrivata su Instagram al fratello di una delle vittime, due cuginette di appena 10 e 12 anni: "Apri gli occhi con tua sorella perché ha dei video sporchi con dei ragazzi, io sono un tuo amico". È stato questo messaggio a scoperchiare il vaso degli orrori che da mesi si perpetravano a Caivano. Dopo avere ricevuto questo avvertimento, il ragazzo ha infatti lanciato l’allarme e i genitori delle bimbe hanno acquisito le prime informazioni dalle figlie, le quali, inizialmente, riferiscono solo una parte degli abusi di natura sessuale subiti, ma parlano anche di minacce, violenze e dei video girati dai ragazzi di nascosto e senza consenso.

Queste dichiarazioni si trasformeranno poi in una denuncia formalizzata ai carabinieri che poi, nel corso delle indagini, identificano come responsabili della registrazione dei video due ragazzi - un minorenne e un maggiorenne - configurando per loro la produzione di materiale a contenuto pedopornografico. I video ritenuti di interesse investigativo sono complessivamente cinque, individuati sui dispositivi sequestrati agli indagati: due hanno contenuti identici, uno è stato registrato invece durante una videochiamata che in diretta riprendeva gli abusi sulle cuginette.

Le violenze si sarebbero consumate in due diverse location: una “capanna abbandonata” all’interno della villa comunale e in una “casupola” situata nella zona dei “Cappuccini”. L’escalation di orrori è invece iniziata quando una delle vittime ha deciso di intrattenere una relazione con uno dei minorenni: "L’aveva contattata tramite TikTok chiedendole di uscire e lei (il riferimento è alla bimba di 10 anni, ndr) aveva accettato l’invito.

La testimonianza di una delle vittime

Il ragazzo a quel punto aveva esplicitato il proprio desiderio di avere rapporti sessuali, sia vaginali che orali, con lei e la ragazza aveva acconsentito perché, ha affermato, “pensavo che avremmo potuto cominciare una relazione e temevo che se avessi detto di no non mi avrebbe più frequentata”". È l’inizio di un incubo che andrà avanti per oltre due mesi.

Al primo appuntamento ne segue un altro e la ragazzina viene persino presa a sassate prima di essere costretta a seguire l’aggressore nella capanna. Dalla lettura dell’ordinanza di custodia cautelare emerge un racconto da brividi, fatto di rapporti sessuali completi e non consenzienti, il tutto davanti agli altri componenti della gang. A questo punto le ragazzine decidono di cambiare giro, spostandosi dalla villa comunale alla zona dei “Cappuccini”, ma il copione si ripete, stavolta con una seconda comitiva di balordi:

"Un giorno Paky le aveva sottratto il telefono e usandolo come esca l’aveva costretta a seguirlo fino a una casetta abbandonata. Lì l’aveva costretta a “prendere il suo pis...o in bocca” e a praticargli sesso orale". Il 3 agosto partono i primi rilievi sulle scene del crimine e a seguire le due ragazzine identificando tutti i nove aguzzini, mettendo fine all’ennesimo orrore di Caivano.