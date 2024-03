Stupri a Caivano, chiesto processo con rito abbreviato per i due maggiorenni coinvolti

Sarà probabilmente un processo con il rito abbreviato, quello che vedrà imputati i due maggiorenni coinvolti negli stupri ai danni delle due cuginette di Caivano. Per Pasquale Mosca (19) l'avvocato ha fatto richiesta di abbreviato condizionato, chiedendo contestualmente al giudice anche una perizia psichiatrica. Istanza di rito abbreviato ma non condizionato è stata presentata invece dal legale di Giuseppe Varriale (19).

Entrambi gli imputati, in un primo momento portati in carcere, si trovano agli arresti domiciliari, nel Nord Italia. Il rito abbreviato darà la possibilità agli imputati, se eventualmente condannati, di ottenere uno sconto della pena.

L'inchiesta

L’inchiesta ha preso slancio dopo una segnalazione anonima arrivata su Instagram al fratello di una delle vittime. "Apri gli occhi con tua sorella perché ha dei video sporchi con dei ragazzi, io sono un tuo amico". Un messaggio che ha guidato familiari e poi inquirenti verso tutti quegli orrori che da mesi si perpetravano nel Parco Verde.

Nel corso delle indagini i militari hanno identificato come presunti responsabili i due maggiorenni per i quali verrà chiesto il rito abbreviato, e altri sette minorenni per i quali il gip del tribunale dei Minorenni di Napoli, Umberto Lucarelli, ha accolto le richieste della Procura accordando il giudizio immediato.