Stupri a Caivano, non ci sarà perizia psichiatrica per uno dei maggiorenni imputati

Non ci sarà la perizia psichiatrica per Pasquale Mosca, uno dei due maggiorenni imputati presso il tribunale di Napoli Nord per gli stupri della scorsa estate a Caivano, ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni. La decisione è del gup Mariangela Guida davanti al quale è iniziato oggi il processo al ragazzo, con il rito abbreviato. Secondo il giudice, la documentazione presentata non era sufficiente a comprovare la necessità di svolgimento della perizia.

Fu l'avvocato del giovane, Giovanni Cantelli, e presentare istanza, con lo scopo di verificare la capacità di intendere e di volere e la capacità di stare in giudizio dell'imputato (richiesta volta ad ottenere eventualmente degli sconti di pena).

Con Mosca è imputato anche Giuseppe Varriale, 19 anni, difeso dall'avvocato Dario Carmine Procentese. Entrambi gli imputati sono attualmente ai domiciliari, fuori regione. Tra i reati contestati, a vario titolo, figurano la violenza sessuale di gruppo e la minaccia di diffondere un video degli abusi (revenge porn).

L'udienza di oggi si è aperta con l'ammissione delle parti civili. Tra loro i tutori delle vittime, nella persona dell'avvocato Manuela Palombi, e i genitori della minore più piccola, rappresentati dagli avvocati Clara Niola e Giovanna Limpido. In rappresentanza degli interessi collettivi dei minori si è costituita parte civile anche e l'associazione Cam Telefono Azzurro.

La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 10 maggio, durante la quale ci sarà solo la requisitoria della pm Maria Carmen Quaranta. Al termine, verranno formalizzate le richieste di pena.