Stupri Caivano, la lettera della piccola vittima allontanata dai genitori: "Mi mancate"

La più grande delle cuginette vittime di violenza sessuale a Caivano è stata allontanata dai genitori ed affidata ad una casa famiglia, così come i suoi due fratelli. In queste ore, affidata alla stampa dall'avvocato dei genitori Angelo Pisani, sta venendo alla luce una lettera che la piccola ha fatto recapitare per le festività alla propria famiglia natale.

La lettera

Questo il contenuto della missiva, pubblicata dal Mattino: "Cara mamma, da quando mi hanno allontanato da te mi sento sola, ogni giorno penso a quando ci divertivamo io e te e a quanto mi mancano quelle giornate passate insieme ai miei fratelli. Mi manca anche il babbo, mi manca tutto e mi sento morire. Vorrei uscire e incontrarvi, ormai sono mesi che non vi sento ma nessuno potrà prendere il vostro posto perché siete due bravi genitori, mi avete insegnato il rispetto e l’educazione. Comunque non vi preoccupate, basta che qui mi trovo bene, però non vedo l’ora di tornare tutti insieme. Vi voglio bene e lo sapete".

La lotta dei familiari

La madre della bambina rivuole indietro i suoi figli, prova ad incontrarli ma non le è permesso di avere contatti con loro. L'avvocato chiede che la signora possa avere una seconda opportunità, assicura che è cambiata, ma i giudici al momento sono irremovibili. La donna ha recentemente scritto anche una lettera a Papa Francesco perché possa aiutarla.

Perché la bambina è stata allontanata

Al riguardo della decisione dei giudici di allontanare la 14enne dai genitori, c'è quanto esposto dalla la pm Claudia De Luca: “la minore era ed è esposta, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per l’incolumità psicofisica”. Inoltre “lo stile di vita della minore, che ha 'favorito' la perpetrazione del reato ai suoi danni, è senz’altro frutto della grave incuria dei genitori che con ogni evidenza hanno omesso di esercitare sulla figlia il necessario controllo, così esponendola a pericolo per la propria incolumità”.