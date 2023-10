Stupri di Caivano: domani l'incidente probatorio per le vittime

Un passo fondamentale sta per essere realizzato nell'inchiesta per gli stupri di Caivano. Le due vittime compariranno in aula per l'incidente probatorio. Si tratta delle delicate audizioni durante le quali verranno ripercorsi gli attimi delle violenze alla presenza delle parti e degli assistenti sociali che stanno curando il caso. Un ambiente protetto creato apposta per tutelare le vittime e favorire un racconto quanto più completo ed esaustivo nonostate la delicatezza e la sofferenza che porta con sé l'argomento.

Le vittime sono in una comunità protetta proprio per allontanarle da contesto dove si sono verificate le violenze e sottrarle a eventuali tentativi di condizionamento delle testimonianze. Intanto restano invariate le misure decise dal tribunale dei Minorenni di Napoli che ha deciso l'allontamento anche degli altri due fratelli minorenni di una delle due vittime. Secondo i magistrati i genitori non sarebbero in grado di provvedere a loro nelle condizioni rese ancora più proibitive dall'inchiesta in corso. È stata anche rigettata la richiesta di ripristinare almeno le comunicazioni con i genitori.

"Al trauma si aggiunge anche la beffa", hanno commentato in una nota gli avvocati Angelo Pisani e Antonella Esposito, legali della madre di una delle due vittime, "qualche giorno fa il giudice, confermando il trasferimento in due case famiglia diverse dei due figli minorenni, le ha anche negato i contatti con tutti e tre, senza tenere conto dei traumi che ne possono derivare e senza tutelare l'amore per i figli della madre, che è anche lei una vittima". Uno dei ragazzi è stato collocato nelle stessa struttura dove si trova la sorellina vittima di abusi mentre per l'altro è stato disposta un'altra comunità.

"Non lasceremo nulla di intentato per ovviare a questa ingiustizia, - assicurano gli avvocati Pisani ed Esposito - e ricordiamo che le istituzioni sono rimaste sorde al nostro primo appello, quello aiutare questa famiglia a lasciare definitivamente Caivano. Adesso viene anche impedito agli altri ragazzi di parlare con la madre, ripetiamo, anche lei vittima del sistema. Sono considerati alla stregua di fascicoli, non esseri umani bisognosi di affetto, valori e di amore soprattutto quello della madre che da sola ha saputo denunciare e fuggire con i suoi figli da Caivano".