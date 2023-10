Stupri di Caivano: concessi i domiciliari a un 14enne

Uno dei sei minorenni finito in un istituto di pena minorile nell'ambito dell'inchiesta sullo stupro ai danni di due cuginette a Caivano ha ottenuto i domiciliari in comunità. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli. In sede di interrogatorio di garanzia, il minorenne ha spiegato di essere entrato in possesso di un video poi cancellato e di essere estraneo agli abusi contestati.

L'indagato ha 14 anni. I minori arrestati nell'ambito dell'inchiesta sono complessivamente sette: uno aveva ottenuto sin da subito i domiciliari in comunità. Arrestati anche due maggiorenni, uno di 18 e l'altro di 19 anni.