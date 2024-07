Stupri a Caivano: condannati i due maggiorenni

Condanne a 13 e 12 anni per i due maggiorenni imputati nel processo sulle violenze sessuali ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni avvenute a Caivano nell'estate 2023. La sentenza è stata pronunciata oggi al Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa (Caserta), al termine del processo celebrato con il rito abbreviato. Pasquale Mosca, 20 anni, è stato condannato a 13 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione; Giuseppe Varriale, 19 anni, a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni. Le richieste della Procura di Napoli Nord erano di 12 anni per Mosca, difeso dall'avvocato Giovanni Cantelli, e di 11 anni e 4 mesi per Varriale, difeso dall'avvocato Dario Carmine Procentese. Quella pronunciata oggi è la prima sentenza di condanna per la vicenda degli stupri ai danni delle due cuginette di Caivano.

La sentenza di condanna per i due maggiorenni è arrivata al termine di una camera di consiglio durata alcune ore. Nell'udienza di oggi ha tenuto la sua arringa difensiva l'avvocato Giovanni Cantelli, difensore del 20enne Pasquale Mosca, mentre l'avvocato Dario Carmine Procentese, difensore del 19enne Giuseppe Varriale, aveva tenuto la sua arringa nell'udienza precedente. I reati imputati ai due giovani, a vario titolo, erano violenza sessuale di gruppo, minaccia e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti. Il giudice ha inoltre inflitto una provvisionale di 50mila euro, immediatamente esecutiva, per le due vittime che sarà erogata da ciascuno dei due imputati, e la corresponsione di 20mila euro per ciascuno dei genitori della bambina più piccola. Per entrambi è stata infine disposta l'interdizione perpetua. Le motivazioni saranno rese note entro 30 giorni.

Sono "contenti" i genitori della più piccola delle vittime degli stupri avvenuti lo sorso anno a Caivano, dopo la lettura della sentenza. A riferirlo a LaPresse è l'avvocato Clara Niola, che difende la madre della più piccola delle due cuginette vittime degli stupri. "Siamo soddisfatti dell'ottimo ed eccellente lavoro fatto in questo anno da parte della magistratura - spiega Niola - sono sentenze che ci aspettavamo chiaramente rispetto alla gravità dei fatti di reato. È una sentenza equa ed equilibrata, ovviamente dobbiamo attendere 30 giorni per il deposito delle motivazioni per conoscere le argomentazioni logico-giuridiche che hanno indotto il giudicante a infliggere condanne più alte di quelle richieste dalla Procura".

I genitori della piccola, spiega l'avvocato Niola, "hanno sempre mantenuto un atteggiamento riservato e soprattutto si sono messi da parte proprio per evitare la mediaticità e consentire alla magistratura di lavorare serenamente. Sono contenti perché hanno raggiunto un primo tassello". Si attende ora la sentenza del processi in corso dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli che vede imputati altri tre giovani. "Ricordiamoci che in quella sede non ci sono né vincitori né vinti perché parliamo di minorenni - sottolinea la legale - c'è un vuoto, qualcosa che deve'essere colmato con l'attività sinergica da parte delle istituzioni, delle associazioni, della società, per far sì che fatti cosi gravi non verifichino più, soprattutto con il coinvolgimento di minorenni".