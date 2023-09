Stupri di Caivano: è l'ora degli arresti. Nove misure cautelari (VIDEO)

Due distinte ordinanze di misura cautelare sono state eseguite stamani dai carabinieri di Napoli nei confronti di nove persone, sette minorenni e due maggiorenni, nell'ambito degli abusi sessuali avvenuti a Caivano la scorsa estate, e che hanno visto vittime due cuginette di 10 e 12 anni. Le due ordinanze sono state emesse dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta dell rispettive Procure.

I magistrati stanno ricostruendo le violenze avvenute "in più occasioni" nel Comune alle porte del capoluogo campano. Le indagini dei carabinieri sono partite nel luglio scorso dalla denuncia del fratello di una delle cuginette e hanno portato già all'individuazione di uno dei maggiorenni del branco. Poi l'individuazione di altri sette minori e l'esame dei loro o cellulari, nell'eventualità in cui esistessero anche dei filmati di quanto accadeva in quel luogo abbandonato, con i quali le due ragazzine venivano ricattate.

Le due cuginette, sul mandato del pm del tribunale per i minori, sono state anche allontanate dalla famiglia. Alle 11 il procuratore della Repubblica per i minorenni e il procuratore della Repubblica di Napoli Nord illustreranno i dettagli dell'operazione nel corso di una conferenza stampa che si terrà ad Aversa presso la Procura di Napoli Nord.