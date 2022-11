La Finanza a caccia di droga trova uno studio dentistico abusivo

Uno studio dentistico abusivo è stato scoperto dalla Guardia di finanza a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La scoperta è avvenuta nell'ambito di un intervento antidroga delle Fiamme gialle della compagnia di Pozzuoli, che nell'auto di un uomo hanno trovato, nascoste sotto il sedile del passeggero, 4 bustine di marijuana e hashish.

Ne è scaturita la perquisizione di due abitazioni nella disponibilità dello spacciatore: in una i finanzieri hanno trovato oltre 4,5 kg di marijuana, circa 400 grammi di hashish, 64mila euro in contanti e gli strumenti utilizzati per la preparazione delle dosi, nell'altra abitazione invece era stato allestito uno studio dentistico abusivo di circa 60 metri quadrati, completo di attrezzature, nel quale il padre dell'uomo esercitava la professione dentistica senza alcuna abilitazione.

I militari hanno arrestato il responsabile, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, sequestrato la droga, il denaro e l'auto, e hanno segnalato il padre all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione di dentista, oltre ad aver sequestrato lo studio medico abusivo.