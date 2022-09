Studenti universitari protestano contro la Meloni: “Una mattina mi son svegliato...”

Stamattina sul balcone di palazzo Giusso, sede dell'università L'Orientale di Napoli, è apparso uno striscione con la scritta "Una mattina mi son svegliato", incipit di Bella Ciao. "I giovani, che tanto sono stati menzionati in questa campagna elettorale, quegli stessi giovani fuori sede che per la maggior parte dei casi non hanno potuto votare ed esprimere il volto politico del Paese, stamattina - spiegano gli autori - si sono svegliati e hanno mandato un messaggio chiaro: le università non saranno quei luoghi dove l'estrema destra potrà entrare indisturbata, né per quanto riguarda misure discriminatorie su genere, razza, classe e orientamento religioso né attraverso il suo volto liberista fatto di aziendalizzazione e privatizzazioni. Da Napoli nelle università, a Milano nelle scuole i giovani non vogliono Giorgia Meloni".