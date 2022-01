Covid e scuola, protesta al Liceo Santi Apostoli: "Cercasi professori"

"Cercasi professori - Affittasi cattedra". Sono i cartelli affissi dagli studenti de Liceo Artistico Statale Santi Apostoli, nel cuore della città. Ragazze e ragazzi protestano: si sentono abbandonati a se stessi, senza un numero di professori utile a garantire lo svolgimento regolare delle lezioni, costretti in aule non sanificate.

"Siamo in sit-in e in costante mobilitazione", spiegano. "La situazione nel nostro Liceo è precaria: non abbiamo un corpo docenti stabile per garantire il consueto svolgimento delle lezioni, la scuola non viene sanificata a fronte delle imposte e necessarie norme anti-Covid, ma soprattutto l'orario delle lezioni non tiene la men che minima considerazione della vita privata degli studenti e della loro salute psicologica, in questi ultimi due anni minata da costanti pressioni sociali, sanitarie e governative".

I ragazzi lamentano che non è loro "concesso neppure di poter mangiare in classe, non c'è concessa una pausa pranzo e le aule di laboratorio artistico, ad oggi, sono state chiuse o adoperate da altre sezioni come classi regolari, vanificando un tassello fondamentale all'interno del liceo artistico stesso".

"Rientro in sicurezza? Manca il minimo indispensabile"

Ragazze e ragazzi aggiungono che – secondo loro – non vengono ritenuti interlocutori da parte delle istituzioni scolastiche, e lamentano il "mancato coinvolgimento" sui processi decisionali che riguardano la loro scuola. Protestano per la loro situazione specifica, denunciando anche quello che definiscono "il falso mito del rientro in sicurezza proposto dal governo nazionale", che non si è curato di "garantire un normale svolgimento delle lezioni".

"Nel nostro istituto manca il minimo indispensabile che dovrebbe essere garantito dallo stato, tra cui i dispositivi di sicurezza e di garanzia, quali: mascherine Ffp2, imposte dalla Regione stessa, e un tracciamento reale e attendibile del tasso di positività", aggiungono ancora gli studenti. Ma mancano anche i professori ed il personale Ata, molti dei quali a casa a causa della pandemia.

E la Dad non può essere una soluzione neanche volendo: "Il tasso di digitalizzazione nella nostra scuola è al minimo rispetto alle altre scuole d'Italia, impossibilitando anche un regolare svolgimento della didattica mista".

L'appello

Da ragazze e ragazzi del Santi Apostoli il primo appello è proprio rivolto ai loro coetanei: "Vogliamo lanciare l'appello a tutte le scuole e collettivi di Napoli perché crediamo che unire le forze sia fondamentale, per coinvolgere tutti in un processo partecipativo il cui fondamento è lo sviluppo di una visione di scuola differente: dal 18 al 20 febbraio, infatti, ci saranno gli Stati Generali della Scuola, una tappa fondamentale per costruire una riforma radicale del sistema scolastico italiano".