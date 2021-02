Al Mazzini si torna in classe: "Rientro un po' traumatico" | VIDEO

Si torna in classe al Liceo Mazzini, così come per altri istituti della città. Ai microfoni di NapoliToday parla uno degli studenti del V anno: "Il rientro sarà un po' traumatico visto che gli orari non sono quelli abituali, però tutto sommato sono felice di tornare a scuola. Un po' preoccupato per la sitemazione, ma tutto sommato sono felice. La DAD non è stata positiva a livello didattico: è meglio fare sei ore, invece di quattro, soprattutto per chi è all'ultimo anno. Però è più comoda dal punto di vista dello studente. Il Covid sicuramente mi ha reso più pigro, in tutto quello che faccio e non solo per la scuola".