Gli studenti della Federico II contro la guerra: l'iniziativa con studenti ucraini e russi

Anche l'Università degli Studi di Napoli Federico II si mobilita per la pace in Ucraina. Sullo scalone della Minerva in un flashmob che i nizia alle 10,30 di stamattina saranno letti brani, poesie, canti e musiche e l'ateneo presenterà il suo Manifesto per la Pace. Studenti ucraini e russi insieme a tutti gli altri studenti della Federico II, di tutte le nazionalità, leveranno il loro "grido contro le guerre" e lo faranno con versi di autori noti, Taras Shevchenko, Valentin Berestov, Ivan Franko, Olga Berggólts, Sadi Sherazi, Gianni Rodari, Charlie Chaplin, Franco Battiato, Thich nhat hanh, Fëdor Dostoevskij, Lev Tolstòj, e tanti altri.

Dalle 11 nell'Aula Magna Storica della sede centrale dell'Ateneo ci saranno letture contro le guerre. Al fianco degli studenti si schierrà anche il rettore Matteo Lorito e con lui gli artisti Barbara Buonaiuto, Rosaria De Cicco, Marina Confalone, Sergio Dileo, Marco Zurzolo, Maurizio de Giovanni e la giovane studentessa e attrice Greta Esposito.