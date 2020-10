Studentessa positiva al Coronavirus: liceo chiuso

Allarme in un istituto di Procida dove è stato scoperto un caso di Coronavirus. Si tratta di una studentessa dell'istituto Caracciolo che frequenta in particolare il liceo linguistico. La giovane è stata messa in isolamento mentre sono state chiuse sei classi e circa 70 studenti saranno costretti a continuare le lezioni grazie alla didattica a distanza.

I contatti stretti della studentessa

In totale sono 12 le persone che sono state ritenute possibili contatti stretti della giovane che dovranno sottoporsi al tampone. Si tratta di alcuni compagni di classe, docenti e un collaboratore scolastico dell'istituto. La scuola è stata chiusa per effettuare la sanificazione. La chiusura è stata disposta per oggi e domani ma potrebbe prolungarsi fino al fine settimana.