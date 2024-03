Studente pakistano pestato a sangue: continua la caccia alla baby gang

Un ragazzo che frequenta l’università Federico II, di 23 anni con origini pakistane, è stato accerchiato e pestato da una baby gang - i cui componenti non sono stati ancora identificati - alcune notti fa mentre si trovava in Corso San Giovanni a Teduccio in compagnia di altri amici.

Il ragazzo sarebbe stato anche colpito alla testa con un tubo di ferro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per medicare il giovane che ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

"Sfiorata la tragedia"

“Pene serve e nessuna attenuante per questi giovani criminali che si divertono a generare violenza e a creare il panico nelle nostre città. Basta impunità solo perché minorenni. Questi ragazzi sanno bene cosa fanno, conoscono il male che provocano agli altri e non ci sono scuse che tengano.

Chiedo che si verifichi se sullo sfondo di questa aggressione non ci siano anche motivi razziali, cosa che renderebbe la vicenda ancora più inquietante. Mi domando cosa scatti nelle menti di questi ragazzi quando compiono violenze così crude, efferate e senza scrupoli.

Il giovane universitario poteva rimanere ucciso sotto i colpi di questi ragazzi, per quale ragione? Nessuna, forse solo per soddisfare la vigilia di violenza di chi non ha di meglio da fare. Chi si comporta in questo modo rappresenta un pericolo per la collettività e deve stare in carcere”, ha detto il deputato Francesco Emilio Borrelli.