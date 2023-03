Striscioni ultras in città nella notte contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Striscioni ultras contro Aurelio De Laurentiis sono apparsi nella notte nel centro di Napoli in risposta alle parole del patron azzurro nel corso della conferenza stampa che si è svolta giovedì in Prefettura sugli scontri avvenuti in città per la presenza dei tifosi dell'Eintracht Francoforte.

"Come la giri e come la metti... Farete sempre i conti con quei 400 reietti", il testo dello striscione firmato "Curva A".

"Quando c'è di mezzo l'autorità costituita, i reietti non aspettano altro che unirsi per fronteggiare le forze dell'ordine. Tutto quello che può essere racchiuso in un confronto tra tifoserie, in realtà è un pretesto per mettere a dura prova l'ordine costituito. Lo sport è sport e il tifo deve essere assolutamente sano, perchè allo stadio ci vanno famiglie, bambini, adolescenti, ai quali non va fatto fare un giro di passo di cocaina, nè fumare la marijuana, nè far vedere un'arma, nè di far vedere che in fondo 'il Napoli siamo noi', perchè questo è il leit motiv di 300/400 persone. Io sono anni che dico, prendete la legge inglese e applicatela negli stadi", aveva dichiarato il presidente del Napoli in conferenza stampa.

Un altro striscione, offensivo nei confronti di De Laurentiis e del figlio, è comparso sempre in una strada del centro cittadino. Affissi anche ulteriori striscioni recanti scritte contro il Questore di Napoli e contro gli ultras dell'Atalanta, gemellati con quelli dell'Eintracht Francoforte.

(video di Massimo Romano/NapoliToday)