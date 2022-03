Striscione contro i tifosi del Napoli, la dura reazione di Salvatore Esposito (Genny di Gomorra)

"Oggi c'è una partita di calcio , Verona -Napoli e stamattina ci siamo svegliati con questo striscione da parte dei "tifosi" della Curva Sud del Verona . È uno striscione "sofisticato" bisogna ammetterlo in cui in modo "goliardico" (termine che viene utilizzato esclusivamente per definire il razzismo verso il popolo ed il territorio napoletano) i suddetti "tifosi" inviano a Russia ed Ucraina le coordinate della città di Napoli e non sto qui a spiegarvi a cosa servono le coordinate durante una guerra ... A dirla tutta però capisco anche tale risentimento visto che dopo trent'anni lo striscione dedicato a Giulietta ancora fa male . Quindi poiché noi napoletani abbiamo un cuore grande in segno di pace vi regaleremo la Masterclass". Come preparare striscioni goliardici evitando di inneggiare a : calamità naturali, guerre , Vesuvio etc etc etc in poche semplici mosse".

Scrive in un post Salvatore Esposito sullo striscione dei tifosi del Verona contro la città di Napoli, inerente la guarra in Ucraina, stigmatizzato da tutti.