"Una colata di cemento su Napoli". Cruciani zittisce un ascoltatore ma afferma: "Geniale lo striscione di Verona"

“Ci vorrebbe una colata di cemento su Napoli. Hanno rotto il c... questi napoletani”. E' la forte dichiarazione di un'ascoltatore andata in onda durante una puntata della trasmissione di Radio 24 La Zanzara.

Giuseppe Cruciani, il conduttore, lo ha redarguito per l'ignobile affermazione sollevando però un'altra polemica sullo striscione dei veronesi con le coordinate geografiche da Russia e Ucraina per bombardare Napoli. “Sei un povero imbecille, la colata di cemento la devi fare in testa. Io difendo la civiltà, certo che difendo Napoli in questo caso. Figuriamoci se sono dalla parte di quegli imbecilli che fanno lo striscione, di cui pur riconosco la genialità”.