La denuncia di Borrelli: "Striscione per baby rapinatore ucciso, va rimosso subito"

In via dei Tribunali è comparso uno striscione lungo diversi metri con la scritta "Da 3 anni lo Stato è complice di un vile sparo. Giustizia per Luigi Caiafa!!". È riferito alla morte di Luigi Caiafa, ucciso nel 2020 a 17 anni nel corso di una tentata rapina da un poliziotto cui fu riconosciuta la legittima difesa.

Il posto è lo stesso dove, nel 2021, venne realizzato un murale per il ragazzo, poi fatto cancellare dopo la pressione esercitata da diverse persone tra cui Francesco Emilio Borrelli, ora deputato di Alleanza Verdi - Sinistra.

Proprio Borrelli è l'autore della segnalazione odierna sullo striscione. "Come si può chiedere giustizia per un 17enne - afferma il parlamentare - che dopo un tentativo di rapina punta la pistola (successivamente rivelatasi finta ma priva di cappuccio) contro le forze dell'ordine? Come si può giustificare un simile comportamento e chiedere addirittura giustizia? Di che giustizia si parla? Quel ragazzo è cresciuto in un ambiente criminale ed è stato educato per diventare un delinquente. Ricordo a tutti che il padre fu assassinato la notte di Capodanno del 2020 in un agguato legato alla camorra".

"Napoli deve liberarsi da questi modelli criminali - aggiunge ancora Borrelli - La santificazione dei delinquenti non è più in alcun modo tollerabile. Chiedo che questo manifesto che inneggia all'illegalità venga rimosso immediatamente, così come qualsiasi altro striscione, murale o altarino dedicato alla memoria dei criminali o dei camorristi. Questa città non vi appartiene".