Luca Abete, il ritorno di Striscia: "La folle corsa delle auto-rottame"

Stasera, in occasione della prima puntata della nuova stagione di Striscia la Notizia, è prevista la messa in onda un servizio di Luca Abete incentrato sul litorale Domizio.

L’inviato di Striscia è intervenuto dopo molte segnalazioni per documentare quello che pare essere un fenomeno molto diffuso tra Licola e il casertano.

Abete, sui social, lo spiega così: "La folle corsa delle auto-rottame che trasportano abusivamente passeggeri è una cosa davvero indegna! Sfrecciano sulle strade senza assicurazione, senza revisione, zeppe di passeggeri che non rispettano le minime norme anti-Covid! Voi ce lo avete segnalato e noi siamo andati a controllare! Mi chiedo: possibile che le abbiamo viste solo noi?".